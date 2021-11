Antonio Conte domani sarà protagonista di una lunga intervista su SportWeek. Questa è un'anticipazione: "Non mi hanno mai spaventato le sfide, mi basta avere anche solo un 1% di possibilità di vincerle per iniziare la mia battaglia. Non ho mai preso squadre che avevano vinto l’anno prima, i miei sono sempre percorsi di ricostruzione. La Juve veniva da un settimo posto, il Chelsea da un decimo, l’Inter da un quarto.