Non solo Juve-Verona, oggi è il giorno del derby di Milano. Nel corso della conferenza stampa pre-partita Antonio Conte ha parlato del match ma anche delle voci sulla lite Lukaku-Brozovic: "Mi hanno detto che è normale sentire certe chiacchiere. Altri club sono più bravi a nascondere certe cose, noi dobbiamo crescere anche fuori dal campo. Ci sono grandi lacune e dobbiamo essere bravi a colmarle. Non è semplice, bisogna cercare di essere capaci di estirpare cattive abitudini. Per ora abbiamo parlato del campo, anche fuori ci sono cattive abitudini. Dobbiamo essere più impermeabili. Non si vince solo in campo, ma anche fuori. Questo deve essere molto chiaro. Che mi si dica ogni volta che era così anche negli anni passati, io non lo accetto. Ripeto che per me è solo un alibi".