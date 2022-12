Altro giro, altra visita. Che poi, alla fine, visita non è che sia:ha una vita a Torino. Una vita vera, non parallela: la famiglia è ancora nella città che l'ha accolto da giocatore e l'ha reso immortale con l'inaugurazione di un ciclo irripetibile. Tutto a Torino, ma tutto - e soprattutto - in maglia Juventus.Ecco perché incontrarlo per la città torinese ormai non fa più notizia, né (per il momento) fa così testo. Conte torna appena possibile in Italia e passa naturalmente da casa. Oggi è stato avvistato in una delle trattorie più bazzicate da tanti giocatori della Juventus, da Bonucci a Perin. Foto con il proprietario, cuore sui social a definire l'emozione del momento e... chissà se qualche arrivederci così, spedito qua e là. Conte ripartirà presto per Londra, dove il suo Tottenham ricomincerà presto ad allenarsi. Intanto, con gli Spurs, di rinnovo non si parla. E la Juve ha ancora un destino più in bilico degli altri: quello di Massimiliano Allegri.