L'allenatore ex Juve, Inter e Nazionale italiana Antonio Conte è pronto a una nuova esperienza in Premier League, dopo gli anni del Chelsea? Potrebbe essere, dato che è uno dei candidati a sostituire eventualmente Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. E in Inghilterra sono già andati oltre.: si tratta di due giocatori impegnati stasera in Inter-Juventus, ossia Nicolò Barella e Federico Chiesa.