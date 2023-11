, l'anno dell'ultimo scudetto. In quel caso, la squadra di Sarri realizzò 35 punti su 39. La partenza attuale è nettamente la migliore da quando Allegri è tornato a Torino anche se comunque meno brillante rispetto ai primi cinque anni del tecnico sulla panchina bianconera, eccezion fatta per la stagione 2015/2016 (quella della clamorosa rimonta scudetto).In giorni in cui si parla molto di un possibile ritorno a fine stagione dell'ex giocatore e allenatore bianconero, confrontiamo il primo anno di Antonio alla guida della Juve e la stagione attuale. Un paragone già messo in piedi ad inizio stagione per alcune similitudini. Su tutte. Nel primo dei tre anni di Conte, la Juve a questo punto del campionato aveva un punto in meno di quella attuale (29) ma era messa meglio in classifica. I bianconeri infatti erano primi con due punti di vantaggio sul Milan. I gol realizzati erano 24, più di quanti ne ha fatti la Juve quest'anno (20). I gol concessi invece sono gli stessi, 8.