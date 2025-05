Conte alla Juventus? La rivelazione di Balzarini

Negli ultimi giorni si era tornato a parlare con insistenza di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Tuttavia, l’ipotesi sembra al momento priva di basi concrete. A smentire ogni contatto diretto tra le parti è stato il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare chiarezza sulla situazione."Capitolo allenatore: non ci sono novità. Il nome di Antonio Conte continua ad essere quello più gettonato, però posso confermare che non risultano contatti diretti tra la Juventus e Conte attualmente. Cioè non è che la Juventus è andata da Conte e gli ha detto di venire", ha dichiarato Balzarini.

L’ex tecnico bianconero avrebbe inoltre posticipato il previsto incontro con il presidente De Laurentiis, segnale che il suo futuro è ancora in fase di valutazione: «Tra l’altro, Conte avrebbe posticipato l’incontro con De Laurentiis praticamente dopo questa giornata».Dunque, per ora, nessuna accelerazione né da parte della Juventus né da parte di Conte. La corsa alla panchina bianconera resta aperta, ma senza contatti formali, ogni scenario resta sospeso.