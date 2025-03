Conte alla Juventus e il futuro di Giuntoli: le parole di Zazzaroni

Getty Images

Ivan, intervenuto a Pressing, ha analizzato la situazione in casa, soffermandosi sulle voci riguardanti Antonioe sul futuro di CristianoIl giornalista ha espresso perplessità sulle scelte del club bianconero, in particolare sulla possibilità di un ritorno di Conte, ora legato al Napoli da un contratto triennale. "Conte era libero lo scorso anno e lo prendi adesso che ha un contratto di tre anni con il Napoli? È tutto strano alla Juventus."Zazzaroni ha poi parlato dell’aumento di capitale e delle speculazioni sul possibile addio di Giuntoli, mettendo in dubbio questa ipotesi. "L’aumento di capitale ha fatto pensare ad un possibile addio di Giuntoli, ma io non ne sono così convinto. Devi trovare un altro direttore sportivo e Giuntoli costa 10 milioni. Quindi vanno aggiunti altri 10 milioni a questo tipo di situazione."

Le incertezze sul futuro della dirigenza e della panchina rendono il momento della Juventus particolarmente delicato, con molte decisioni importanti ancora da prendere in vista della prossima stagione.