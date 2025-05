Conte alla Juventus? 'Decide Elkann'. E spunta una data

Getty Images

Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato quella che potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro della, con importanti sviluppi attesi sia sul fronte societario sia sulla scelta del nuovo allenatore. Il nome più caldo rimane quello di Antonio, attualmente tecnico del, ma ormai ai ferri corti con il presidente De Laurentiis."Il giorno indicato da parte della Juve da segnare a caratteri cubitali è il 15 giugno. Potrebbe essere il giorno delle decisioni, o forse anche il 13 giugno. Decisioni che riguardano una svolta totale soprattutto per quanto riguarda la panchina. Conte resta il candidato principale", ha dichiarato Pedullà.

Il recente incontro tra Allegri e De Laurentiis a Roma, definito ‹‹preparatorio››, ha lasciato intravedere un possibile avvicendamento anche in casa Napoli. Tuttavia, sarà John Elkann a stabilire le linee guida del nuovo corso juventino. Tudor, arrivato in corsa, sembra destinato a lasciare."Il piano principale della Juve ha solo deboli alternative. Avevo parlato di Mancini e Pioli, ma restano opzioni flebili. Segnate il 15 giugno, con la possibilità che tutto si anticipi di 2-3 giorni" ha aggiunto il giornalista.Nel frattempo, Cristiano Giuntoli ha confermato che Tudor sarà alla guida della squadra per il Mondiale per club. Intanto Conte si prepara alla sfida scudetto di venerdì, al termine della quale comunicherà con ogni probabilità a De Laurentiis la sua decisione definitiva.