Conte alla Juventus? Cosa ha detto Balzarini

Antonio Conte sembra sempre più vicino a un ritorno sulla panchina della Juventus. L’indiscrezione trova forza nelle parole di Gianni Balzarini, giornalista da sempre molto vicino al mondo bianconero, che sul proprio canale YouTube ha lanciato segnali significativi. Le recenti dichiarazioni dell'attuale tecnico del Napoli lasciano intendere un possibile addio a fine stagione."Da Napoli mi facevano notare altre parole di Antonio Conte che sembrano costituire il preambolo alla sua partenza da lì: 'Qui si gioca con troppo stress'", ha riferito Balzarini. Parole che suonano come indizi e che si aggiungono a una lunga serie di segnali.

Balzarini ha inoltre suggerito che la Juventus potrebbe aver già preso la sua decisione per la panchina futura, e che per Igor Tudor si profila il classico saluto di rito: "Ringraziamo Tudor per la dedizione, la passione, gli auguriamo le migliori fortune in futuro".Con sempre più indizi che portano verso Conte, appare probabile che l’annuncio ufficiale possa arrivare entro uno o due mesi. Intanto, il tecnico salentino continua a inviare messaggi che fanno riflettere sul suo futuro prossimo.