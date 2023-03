Ora chesi inizia a parlare seriamente del futuro del tecnico salentino,. L'avventura con gli Spurs non è finita bene, così come non era terminata con le carezze l'esperienza al Chelsea, e non inganni la, perché come è noto. Il rapporto con gli Spurs si era irrimediabilmente deteriorato, specialmente negli ultimi mesi, e l'eliminazione contro il Milan agli ottavi di Champions League ha fatto precipitare la situazione. Fino al pareggio con il Southampton e al clamoroso sfogo a fine partita, con, dai giocatori alla proprietà. Un punto di non ritorno.si va dall'al(l'ipotesi più probabile), dall'al. Ed è proprio su quest'ultima eventualità che vogliamo concentrare questo focus, analizzandone i pro e i contro...