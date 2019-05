Your browser does not support iframes.

"Non si può mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 euro", diceva Antonio Conte davanti alle frustrate ambizioni europee della Juventus. Ora che il tecnico pugliese va ad allenare l'Inter dei cinesi, popolo che nel nostro Paese ha fatto fortuna offrendo per l'appunto pasti a poco prezzo, l'ironia dei tifosi bianconeri sui social network si fa perfida, velenosa, come solo un amante ferito può essere. Già, perché il tradimento in favore degli acerrimi nemici non sarà perdonato in fretta; d'altra parte ai rivali nerazzurri vengono ricordate adesso tutte le cattiverie che riversavano sul mister durante la sua permanenza a Torino...