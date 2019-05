Da domani in avanti ogni giorno può essere quello giusto per l'approdo all'Inter di Antonio Conte, con particolare attenzione alla giornata di venerdì. La comunicazione ufficiale, secondo quanto riportato da Sky Sport, è stata rinviata in quanto oggi si celebrano i funerali del fratello di Luciano Spalletti, cui ha partecipato anche la dirigenza nerazzurra. Insieme a Conte in nerazzurro ci saranno il secondo Cristian Stellini, che prende il posto storicamente occupato da Angelo Alessio, oltre al fratello di Conte, Gianluca, che verrà impiegato nell'area scouting, in particolare nell'osservazione degli avversari.