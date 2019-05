Luciano Spalletti ha salutato conquistando la qualificazione alla Champions League e adesso l'Inter è pronta a cambiare allenatore. Il tecnico di Certaldo non sarà confermato per la prossima stagione, al suo posto arriverà Antonio Conte: salvo clamorose sorprese l'ex c.t. della Nazionale, che sulla panchina della Juventus ha conquistato tre scudetti, firmerà questa settimana un contratto triennale fino a giugno 2022 da 12 milioni di euro netti a stagione. Firma e annuncio ufficiale sono attesi entro mercoledì, mentre la presentazione in conferenza stampa può andare in scena già nella giornata di giovedì.