L'allenatore italiano Antonio Conte ha parlato a poche ore dal fischio di inizio tra Tottenham ed Everton, dove ha svelato anche una curiosità legata al suo passato in nerazzurro.



'Quando ho parlato con l'Inter, loro mi ha chiesto di vincere in due anni dandomi la possibilità di fare quello che volevo. Cosa che al Tottenham non è accaduta. In due anni all'Inter abbiamo vinto lo scudetto, adesso è uno dei miglior club in Italia. La situazione al Tottenham è differente: non posso confrontare questa situazione con quella a Milano'.