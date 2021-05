Staffetta di 'juventini' a Madrid? Zinedine Zidane ha lasciato il Real e adesso il primo nome sembra Antonio Conte, insieme a quel Mauricio Pochettino che però dovrebbe liberarsi dal Paris Saint Germain dopo il titolo 'beffa' del Lille. Come racconta AS in Spagna, i contatti con l'allenatore italiano sono stati avviati: la dirigenza del Real gli ha chiesto disponibilità per la panchina e per la 'nuova' rivoluzione che ci sarà in casa Real. Conte era vicino ai blancos nel 2018, stavolta il treno sembra poter passare di nuovo. Pochettino permettendo...