Conte al Milan? Boban non ha dubbi: 'Sarebbe una convivenza difficile'

Conte al Milan? Il pensiero di Boban

Ha già scatenato voci e ipotesi, alcune più credibili di altre, la frase attribuita a Gabriele Oriali "Questa volta non posso andare dove va lui", in riferimento al prossimo futuro diche in molti vedono già ora lontano da Napoli, magari al Milan o alla Juventus . Sull'ipotesi di vedere il tecnico salentino sulla panchina rossonera si è espresso anche, che ha concesso una lunga intervista al canale YouTube del giornalista Andrea Longoni."Io volevo Conte al Milan, come tutte le persone che capiscono di calcio. Ma avrebbe una convivenza molto difficile con questa società perché vuole vincere", l'ammissione dell'ex calciatore e dirigente del Milan, attuale presidente della Dinamo Zagabria e opinionista Sky, che ha poi aggiunto: "L'ultimo Allegri non mi è piaciuto assolutamente, il suo tipo di calcio non è da Milan. Spero si arrivi a una proprietà più ambiziosa, che capisca cosa sia il Milan e porti dentro persone che capiscono di calcio. Altrimenti ci saranno sempre problemi. Per loro il Milan è un'azienda, per noi un club. Reijnders e Fofana sono stati degli ottimi acquisti, spero che rinnovino il contratto di Maignan".