Conte al Milan al posto di Conceicao: lo scenario

Conte al Milan?

Nonostante sia arrivato a gennaio e manchino ancora più di due mesi alla fine della stagione, il futuro disembra ormai tracciato. Tanto che il club rossonero starebbe già pensando al sostituto del tecnico portoghese. E tra i profili di cui si parla c'è ancheSe Conte decidesse di separarsi dal Napoli, riferisce calciomercato.com: "Il Milan potrebbe essere una delle possibilità anche se molto complicata. Per Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, infatti, vorrebbe dire ammettere che la scorsa estate, quando era libero, fu fatto un errore di valutazione nel non provare a prenderlo lasciandolo andare in una diretta concorrente. Il lato positivo, invece, potrebbe essere che Conte è sinonimo di garanzia nelle ricostruzione da situazioni negative".

Tra i possibili candidati per la panchina del Milan ci sarebbero poi altri due allenatori che sono passati, anche se in modo diverso, dalla Juventus, ovvero Sarri e Tudor. L'ex difensore era stato già valutato dal club dopo l'esonero di Fonseca ed ha un ottimo rapporto sia con Igli Tare, che sarà il prossimo direttore sportivo del Milan, sia con Zlatan Ibrahimovic. Il nome di Tudor è uscito anche in ottica Juventus in passato.