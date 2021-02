9









Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Lazio, tornando anche sulla lite con Agnelli: “Prima di iniziare la conferenza stampa sul calcio giocato, penso sia giusto chiarire la situazione circa l’episodio accaduto a Torino, nello stadio della Juventus. Anche perché c’è stato un risvolto mediatico importante ed è giusto chiarire. La verità l’hanno vista e sentita tutti, questo per me è importante. Detto questo, penso che noi siamo dei modelli educativi e siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordare sempre questo. Mi spiace per quanto accaduto e sono qui per scusarmi perché ho reagito in maniera sbagliata a delle provocazioni. Avrei potuto reagire più simpaticamente, con un applauso… sarei stato più positivo. Farò esperienza per la prossima volta. Adesso ci concentriamo sul campo”.