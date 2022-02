L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, parlato in conferenza stampa al termine dell'incredibile vittoria ottenuta all'ultimo secondo sul campo del Manchester City.



'È stata sicuramente una partita emozionante. Abbiamo disputato una gara pazzesca e sapevamo che il Manchester City avrebbe mantenuto il possesso per quasi tutti i minuti del match, quindi dovevamo essere bravi tatticamente. Abbiamo segnato tre gol e creato buone occasioni contro una squadra fantastica. Odio perdere, la nostra reazione è stata importante. Kane è un giocatore importante per noi, ha tenuto bene il pallone e ha creato molte occasioni da gol'.