Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha usato parole a sorpresa in conferenza stampa dopo il derby vinto per 2-0 contro il Milan. Questo quanto riportato da FcInter1908.it: "Sento quotidianamente grandissima responsabilità e tutti me la danno anche se non volessi prenderla. Metterò tutto me stesso per l’Inter, perché nel momento in cui sposo una causa sono un grandissimo professionista e divento il primo tifoso della squadra, al di là che si possa vincere o perdere. Oggi non dormo per l’Inter e questo è innegabile, come è successo in passato con la Juventus, il Chelsea e la Nazionale. Non devo essere accettato da qualcuno: voglio che la gente capisca che io do tutto me stesso per l’Inter e sarà così fin quando sarò qui. Rimarrò tifoso anche quando me ne andrò ed è stato così anche per il Chelsea e le altre squadre che ho allenato".