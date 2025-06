Antonio Conte a Sky: 'La Juventus ti plasma e ti logora' poi racconta la decisione dell'addio

AFP via Getty Images



Conte sulla Juventus

Antonioha concesso una lunga chiacchierata a Federico Buffa e SkySport. In onda la prima puntata questa sera alle ore 21, ma stanno uscendo alcune anticipazioni. Queste le parole del tecnico salentino ricordando il suo addio alla Juventus:"Abbiamo alzato il livello, riportato l’orgoglio. Non era solo vincere, era cambiare la mentalità. Quando arrivo alla Juve c’è tanto da fare. E la società mi dà fiducia. Mi dice: ‘Fai tu’. E io faccio. Con metodi duri, ma chiari. Alleno ogni dettaglio. Creo pressione. Porto abitudini nuove. Siamo partiti da una squadra slegata. Dopo pochi mesi siamo diventati un blocco. Non c’era spazio per mollare".

"La Juve è una maratona. Ti logora e ti plasma. Per me era tutto: passione, lavoro, missione. Ho dato tutto. Ma quando ho sentito che non potevo più dare, ho fatto un passo indietro. Ho lasciato dopo tre scudetti. Qualcuno non ha capito. Ma io sì: o crescevamo ancora, o ci saremmo fermati. E io non volevo fermarmi. Mai".





