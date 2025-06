Conte a 'Federico Buffa Talks': 'In passato non ho celebrato la vittoria, a Napoli invece me la sono goduta'

AFP via Getty Images

Antonio Conte è stato ospite dello speciale "Federico Buffa Talks" e nelle anticipazioni pubblicate da Sky il tecnico ha ricordato i primi anni da allenatore: "Io quando arrivo ad Arezzo, pronti-via non sono allenatore. Sono uno che pensa di essere allenatore, in virtù del fatto di esser stato allenato da tutti i grandi tecnici di quel periodo. Tranne Capello, io sono stato allenato da Lippi, Sacchi, Ancelotti, Fascetti, Mazzone.

L'allenatore del Napoli ha appena vinto il suo quinto scudetto in Italia e il sesto campionato in tutto considerando anche la Premier League. Conte a proposito di festeggiamenti post vittoria e di come ha cambiato la sua visione si è espresso così: "Iperché si fa tanto per arrivare al traguardo. È giusto godersela altrimenti non ha senso fare un certo tipo di percorso e tutti quei sacrifici".