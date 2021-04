Il destino a volte ama lanciare dei segnali che soltanto i posteri possono cogliere. Oggi, 4 aprile, ricorre l'anniversario dell'ultima partita giocata in carriera da Antonio Conte con la maglia della Juventus. Correva l'anno 2004, e quella sera a San Siro Conte entrò in campo al posto di Camoranesi per gli ultimi 20 minuti di una sfida contro l'Inter che i nerazzurri vinsero 3-2. Mentre oggi l'Inter si ritrova con mezzo scudetto in tasca, dopo nove anni di dominio Juve, e l'allenatore interista è proprio Conte.