Non si vive di solo campo, nei pressi di Inter-Juve. Ma anche di polemiche, di storie, di passato che ritorna. Eccome se ritorna. Soprattutto se si parla di Antonio Conte, ieri condottieri della prima e vincente Juventus dell'ultimo ciclo, oggi capo degli underdogs interisti. Ha buttato giù il muro d'insicurezza degli interisti, che ora stanno ricostruendo con fiducia e trame di gioco. Roba che per gli juventini non è tanto facile da digerire. Anzi.



LA STELLA - Come racconta Tuttosport, c'è un partito "di chi vorrebbe togliere la stella ad honorem dedicata all'ex bandiera bianconera". La Juve, attorno all'Allianz Stadium ha una Walk of Fame in cui si ripercorrono gli uomini che hanno fatto la storia della società. Ne sono 50 e vanno da Baggio a Zidane, dunque nomi di un certo rilievo. L'ha meritata pure Antonio, per quanto fatto in campo ancor prima che in panchina. Ecco, con lo schiaffo in faccia dato dal momento della firma con l'Inter, i tifosi oggi vorrebbero inserire il nome di Marchisio. Petizione lanciata, oltre 15mila firme raccolte. Ma Agnelli ha detto no: "la storia rimane e chi l'ha scritta non si cancella", osserva il quotidiano. Il ricordo è sacro.