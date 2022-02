Era rigore o no? Parliamo del contatto tra Adrien Rabiot e Zurkowski. Il francese frana addosso al centrocampista polacco e l'arbitro Maresca fa segno di proseguire. Al Var, Valeri valuta la situazione e conferma che sì, si può continuare a giocare. Ecco: i dubbi però restano, e sono stati raccontati anche dai principali quotidiani sportivi. Su Gazzetta si legge di "Episodio molto dubbio, ma non un chiaro errore nella valutazione di Valeri"; sul Corriere dello Sport si parla di "dubbio forte del penalty, con VAR silente anche in caso di assegnazione". Infine, Tuttosport con "non è episodio su cui possa intervenire il var".



Leggi le moviole dei quotidiani nella gallery dedicata.