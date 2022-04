La partita di ieri sera tra Juventus ed Inter sarà destinata a far discutere per parecchio tempo, soprattutto in virtù della direzione di gara inadeguata da parte di Irrati e di tutta la sua squadra. A tal proposito è intervenuto anche l'ex arbitro Graziano Cesari, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, durante il corso della trasmissione Pressing. 'Al 53esimo c'è un fallo di Bastoni su Zakaria, c'è un polpaccio su polpaccio. Irrati è lì e dà il fallo, ma c'è da stabilire se è dentro o fuori dall’area. Irrati aspetta il VAR Mazzoleni, ma la valutazione è oggettiva, perché è come se fosse un fuorigioco e le linee perimetrali sono oggettive. Bisogna fare attenzione ai piedi e all’impatto, non al pallone: Zakaria ha il piede sulla linea perimetrale, Bastoni ha il piede all’interno dell’area. Il pallone è distante, ma non va considerato: questo è un calcio di rigore. È stata sbagliata una decisione oggettiva'.