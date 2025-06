Contatto tra Milan e Juventus per Vlahovic: a questa cifra si può chiudere

Milan-Vlahovic, quanto chiede la Juventus: a che cifra si potrebbe chiudere

In casacontinua a tenere banco il casoIeri il centravanti ha di nuovo parlato con Damiennuovo direttore generale del club, senza però entrare nei dettagli della sua situazione. Le parti si dovranno a breve aggiornare di nuovo, magari anche questa volta con la presenza dell'entourage del serbo, Ristic.Una cosa è certa, il Milan sta seriamente pensando a Vlahovic e, riferisce Tuttosport, Giovedì c’è stato un primo contatto fra le due società, con i rossoneri che hanno voluto sondare il terreno per capire le eventuali richieste della Juve per il serbo che, va ricordato, il 30 giugno sarà a bilancio per poco meno di 20 milioni.

Ma quanto chiede il club bianconero? La Juventus parte da una richiesta di almeno 30 milioni, ma la sensazione, si legge, è che a 25 si possa già trovare la quadra. Questo è uno dei principali motivi che stanno spingendo il Milan a pensare a Vlahovic. La premessa da fare è che Allegri ha chiesto a Tare e alla sua nuova società un centravanti da affiancare a Gimenez.