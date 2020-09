Un contatto telefonico tra Milik e Giuntoli, con la Juve sullo sfondo. A raccontarlo, a Radio Kiss Kiss, è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "Nella giornata di ieri Milik ha avuto un colloquio telefonico con il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il calciatore ha ribadito al club azzurro che vuole andare alla Juventus, questa è la sua volontà attualmente, la sua priorità. Il direttore sportivo del Napoli gli ha ribadito che l'unica pista al momento percorribile è quella che porta alla Roma, se ciò non fosse possibile resterebbe in panchina per tutta la prossima stagione agonistica. Da oggi il Napoli ha abbassato le pretese per il polacco, chiedendo alla Roma 20 milioni più 5 di bonus. I giallorossi sono fermi a 15 più due ragazzi della Primavera, c'è comunque la volontà delle due società di venirsi incontro per trovare un accordo e chiudere la vicenda di mercato".