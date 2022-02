Così Luca Marelli sull'episodio che ha visto coinvolti Szczesny e Koopmeiners: "Episodio molto complesso, bisognerà vedere tutta l'azione. Al momento del contatto ci sono due giocatori vicini al portiere. La sfera si allarga, viene concesso il vantaggio, poi concretizzato. Per me manca il giallo a Szczesny. E' stato concesso il vantaggio, in particolare a Muriel. Secondo la mia opinione non c'era rosso, perché c'erano due difensori vicini al portiere, ma manca il giallo per l'uscita di Szczesny".