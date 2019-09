Tra il dire e il fare c'è stata di mezzo una clessidra che scorreva in maniera inesorabile. Non si muove, Daniele Rugani. Alla fine è stato deciso così perché così voleva anche Maurizio Sarri. La Juve, che nella chiusura di mercato continua a trovare muri insormontabili e pazze richieste, alla fine si terrà stretto il centrale toscano: Fabio Paratici l'ha ribadito anche oggi, nell'incontro avuto a Palazzo Parigi con Torchia, agente del giocatore.



CHE ESTATE - Ed è stata un'altra estate pazza e pazzesca, per Daniele. Prima blindato dal suo mentore, fresco d'arrivo a Torino; poi però superato ampiamente nelle gerarchie da Merih Demiral, che ha praticamente costretto la Juve a pensare alla cessione del centrale. Rugani però ha tenuto duro: non ha mai chiuso l'accordo con la Roma, pure prima ha mostrato disinteresse per Wolverhampton ed Everton, mentre solo all'Arsenal ha abbozzato un'apertura. Alla fine? L'ha decisa il crociato di Chiellini, di cui Daniele sarà il sostituto.