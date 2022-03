Si sono fermati tutti, quando Ranocchia ha colpito Belotti. E poi, uno alla volta, l'indignazione è arrivata: come mai non è stato fischiato calcio di rigore al Torino per l'intervento del centrale nerazzurro sul capitano dei granata?



Beh, una risposta non c'è, non può esserci. Al limite da sottolineare l'errore dell'arbitro Guida, che arriva da settimane complicate - ricordate il fallo di mano di Udogie? - e che ancora una volta cambia il corso del campionato.



Ovviamente, sono stati tantissimi i commenti apparsi sui social. Uno su tutti strappa davvero un sorriso, per quanto ammaro: "Le Iene, ci siete?". No, stavolta non arriverà alcun servizio su presunti aiuti...



