Per un Kulusevski che arriva (da capire se subito o per la prossima stagione, Juventus e Parma devono ancora mettersi d'accordo) c'è un Rabiot che potrebbe partire. Adrien ha trovato poco spazio senza riuscire a convincere né Sarri né i dirigenti bianconeri dal suo arrivo, nei giorni scorsi c'è stato un contatto telefonico tra il giocatore e Arteta, nuovo allenatore dell'Arsenal che lo vorrebbe portare in Inghilterra. A riportarlo è il Daily Star, secondo il quale su Rabiot ci sarebbe anche l'Everton di Ancelotti.