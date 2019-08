Primo contatto tra Fabio Paratici e Beppe Marotta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c'è stata una telefonata esplorativa per cercare di sbloccare la trattativa per Mauro Icardi. Dall'ambiente Inter filtrano però smentite sul contatto tra i due dirigenti. In ogni caso sul piatto ci sono ancora i nomi degli attaccanti argentini Icardi e Dybala. Marotta farebbe volentieri uno scambio invece almeno per ora la Juve ha altre idee e per Icardi offrirebbe 35 milioni di euro più il cartellino del croato Mandzukic. Una soluzione non gradita all'Inter.