Ad, a commentare i dialoghi tra arbitro e Var, c'era Andrea Gervasoni,, vice presidente della commissione arbitri nazionale ed ex arbitro. In merito al secondo gol annullato a Kean contro il Verona ha detto: "E’ una situazione che in campo arbitro e quarto ufficiale dovevano cogliere immediatamente perchè è abbastanza evidente. Il VAR si fa un’opinione, poi deve rivedere le immagini per confermarla. Proteggere la palla è consentito, un attaccante può farlo allargando le braccia ma fino a una certa. Se tocca il viso e lo colpisce è fallo".