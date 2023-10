Tra i tanti episodi di Juve-Verona, ce n'è uno che ha fatto maggiormente discutere, ovvero il secondo gol annullato a Moise Kean per quel contatto con Faraoni, il quale, dopo aver visto la palla entrare in porta, si è buttato a terra. "Hustlers don’t stop , they keep goin", il messaggio sui social dell'attaccante bianconero. "Gli imbroglioni non si fermano, continueranno ad andare avanti', la traduzione delle sue parole. Un chiaro riferimento a quanto successo sabato sera all'Allianz Stadium.