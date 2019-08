Da lunedì a oggi, alla vigilia di campionato. Una settimana d'attesa, dopo la mossa di Paratici e il suo viaggio a Barcellona. Fino al Psg, ai colloqui con Leonardo. Il ds bianconero, in Catalogna, ha fatto da rappresentante: prima ha proposto Mandzukic, poi Emre Can per Rakitic, il tutto in attesa di capire la situazione di Miranda. Il Barça ha aperto, anche perché hanno Neymar in testa e un bisogno importante di cessioni.



ANCHE IL PSG - Ma se il Barcellona, da Neymar, sembra proprio ipnotizzato, il Paris Saint Germain è una squadra che a breve avrà soldi freschi. E allora, Paratici si è fiondato pure lì: contatto con il dt Leonardo per valutare eventuali operazioni. Da Dybala a Emre Can, passando per Pjanic. Dall'altra parte, interessano tanto Verratti, Di Maria e Draxler.