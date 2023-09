Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Serie A ed ha parlato di quanto successo in Juve-Bologna: "Tutti abbiamo sbagliato, ma ci vuole il diritto anche di sbagliare. E’ chiaro che è difficile spiegare l’errore, ma non ho ricevuta alcuna pressione per tenerlo fuori. Gli stessi allenatori mi han detto che ho fatto bene”.