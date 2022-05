C'è stato un contatto nell'area di rigore del Genoa tra Albert Gudmundsson e Marley Akè. L'arbitro inizialmente aveva assegnato calcio di rigore ma dopo il controllo al Var ha modificato la sua decisione. Così ai microfoni di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato che non c'erano gli estremi per fischiare il penalty in quanto il giocatore prima di colpire Akè colpisce il pallone. Inoltre nelle intenzioni del giocatore c'era soltanto quella di colpire la sfera e non il bianconero.