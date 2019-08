Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain starebbe tentando l'affondo decisivo per arrivare a Paulo Dybala. In attesa di sedersi a tavolino con la Juventus, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, avrebbe cominciato a trattare con lo stesso Dybala: per l'argentino, il Psg sarebbe disposto a concedergli uno stipendio monstre di 12 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Le turbolenze delle ultime settimane hanno destabilizzato l'ambiente attorno all'argentino e in casa Juve aspettano le evoluzioni per capire se cedere o meno il giocatore.