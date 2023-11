Sta facendo ancora discutere il contatto tra Matteoe Federiconella fase iniziale dell'azione che avrebbe poi portato al gol di Lautaro Martinez al 32' di. Ieri sera se ne è parlato a caldo anche negli studi di Pressing, dove sull'episodio ha detto la sua anche l'ex bianconero Fabrizio: "Il Var non è intervenuto perché Chiesa non ha fatto come, non ha simulato e non è rimasto per terra", le sue parole.- Il riferimento è a quanto accaduto di recente nel match contro ilin cui fu annullata una rete a Moiseper un motivo del tutto simile, con il giocatore gialloblù protagonista di un'evidente simulazione cominciata nel momento in cui ha visto l'attaccante bianconero battere il suo portiere. "Se Chiesa fosse stato per terra e non si fosse rialzato, ilsarebbe sicuramente andato a rivedere e avrebbe potuto decidere positivamente o negativamente sia per l'Inter che per la Juve. Qui va dato atto a Chiesa che si è comportato benissimo e non ha simulato", ha concluso Ravanelli, mentre in studio Graziano Cesari cercava di analizzare l'episodio concentrandosi sull'intensità del contatto.