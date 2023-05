Ripartire dalle parole vere, sincere, e confortanti. Come racconta La Gazzetta dello Sport,ha apprezzato la chiamata di Johndopo la disfatta di Empoli. L'Ingegnere, per il tecnico, "Ha voluto far sentire il proprio sostegno, ha detto che niente è perduto e che c’è ancora la possibilità di entrare in Europa. Parole che potranno farci solo che bene".Inevitabile che Elkann abbia chiesto un ultimo sforzo per fare (almeno) meglio della scorsa stagione, consolidando il secondo posto sul campo e guardando già al futuro. "Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò affinché la Juventus l’anno prossimo torni a competere per il campionato. Del futuro parleremo dopo il 5 giugno". Data da cerchiare in rosso. Intanto, oggi, c'è il Milan. Con Vlahovic e Alex Sandro acciaccati e Chiesa ("La prossima stagione dovrà essere quella della consacrazione, lo aspettiamo") possibile titolare nel tridente insieme a Kean e Di Maria.