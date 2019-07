Ne ha parlato Calciomercato.com: per Khedira, alla Juve, il tempo è praticamente agli sgoccioli. Sami è infatti rimasto alla Continassa con gli altri giocatori infortunati. Il suo entourage, guidato dal fratello Denny, è stato nuovamente contattato da Paratici quando ancora era in Cina per capire a che punto fosse la ricerca di una piazza ritenuta giusta per il proseguimento della sua carriera. Un contatto, come sottolinea CM, di cui c'era bisogno: la Juve ha palesato fretta, perché serve fare spazio in organico e a bilancio. Le squadre sul tedesco? Resta il Fenerbahce, molto più del Besiktas (questione di valutazione, per la Juve). Ma Sami prende tempo, vuole un club che gli dia una dimensioen diversa. Ecco perché si può chiudere presto con il Wolverhampton.