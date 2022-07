La Juve resta sempre attiva sul mercato e in queste ore si sta discutendo per la cessione di un giocatore. Si tratta del greco Greorgis Kastanos, per il quale c'è il forte interesse della Ternana. Stando a quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport infatti, sarebbero stati avviati i primi contatti tra i club delle due squadre e nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi e importanti sviluppi a riguardo.