Come racconta Calciomercato.com, la Juve ha fatto partire la corsa per Tonali. Secondo il noto portale, Paratici ha avviato i contatti con l'agente Beppe Bozzo, oltre chiaramente a quelli con il Brescia che detiene il cartellino del ragazzo. Il prezzo? Non meno i 50 milioni. "La volata è stata lanciata, Juve in pole position davanti alle varie (in ordine sparso) Inter, Psg, Real Madrid, City, United e Liverpool. Obiettivo concreto, la rivoluzione a centrocampo della Juve potrà ripartire da Tonali. Sognando sempre Pogba", conclude CM.