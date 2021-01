2









Graziano Pellè ha aperto una finestra sull'Italia. Dopo l'esperienza in Cina con lo Shandong Luneng l'attaccante si è svincolato ed è pronto per una nuova avventura. In Serie A manca da otto anni, ma potrebbe rientrarci dalla porta principale: Fabio Paratici infatti ha inserito anche il suo nome nella lista di mercato della Juve a caccia di una quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo.



CONCORRENZA - Nelle scorse settimane ci sono stati contatti preliminari tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del giocatore, che sta scartando diverse ipotesi dalla Cina e dai Paesi arabi. La volontà di Pellè infatti è quella di tornare in Europa, su di lui c'è anche il West Ham e in Serie A si sono già fatti avanti alcuni club. Le proposte sono lì in stand by, l'attaccante aspetta la grande chiamata che potrebbe arrivare dalla Juventus o dall'Inter. Anche i nerazzurri infatti stanno sondando il terreno per il giocatore, con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte un vice Lukaku (Pinamonti non convince del tutto l'allenatore nerazzurro).



LA RICHIESTA DEL GIOCATORE - Pellè potrebbe essere quell'occasione di mercato della quale ha parlato il CFO Paratici per il mercato di riparazione: nessun costo del cartellino perché il giocatore arriverebbe a zero, il nodo sarebbe rappresentato dall'ingaggio del giocatore e dalla durata del contratto. In Cina il classe '85 guadagnava circa 15 milioni di euro, una cifra irraggiungibile per ogni club italiano. Il giocatore è consapevole che se vuole tornare in Italia dovrà rivedere il suo stipendio. Quello che vorrebbe il giocatore è un contratto di almeno un anno e mezzo, richiesta che non coincide con la proposta della Juve pronta a mettere sul piatto un accordo fino a giugno. Pellè è uno dei nomi caldi per l'attacco della Juve, la ricerca di Paratici a una quarta punta continua.