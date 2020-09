Dopo la bella prestazione di oggi contro il Novara la Juventus sta pensando di trattenere Douglas Costa a Torino. Corsa, dribbling e assist nell'amichevole di oggi, nella quale il brasiliano ha cercato di fare di tutto per convincere la dirigenza a non cederlo. Vuole un'altra chance nonostante i tanti problemi fisici che lo caratterizzano da anni, anche perché una vera e propria offerta concreta alla Juve non è arrivata. La pista più calda però, al momento è quella che porta la Manchester United, che secondo il Daily Star nei prossimi giorni riprenderà i contatti con la Juve per Douglas Costa.