Negli ultimi giorni il nome di Shomurodov è stato accostato alla Juventus, che secondo alcune voci potrebbe prenderlo subito come quarta punta. I bianconeri, però, durante i colloqui col Genoa per l'operazione Rovella - in via di definizione - hanno parlato anche di Gianluca Scamacca, attaccante classe '99 di proprietà del Sassuolo che è diventata un'idea dei bianconeri. Nulla di più, per ora. La Juve lo segue per il futuro e valuta la crescita del ragazzo, al momento il Genoa resiste e se lo tiene stretto.