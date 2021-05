Nelle scorse settimane la Juventus ha provato a imbastire i contatti con gli agenti di Hakan Calhanoglu: il turco è in scadenza di contratto con il Milan e a parametro zero potrebbe rappresentare una di quelle occasioni che cita spesso Paratici. La Gazzetta dello Sport svela le richieste del numero dieci rossonero: il Calhanoglu vuole un ingaggio da top player e vuole giocare in una squadra che faccia la Champions League. Decisiva, in questo senso, sarà la sfida a distanza per l'Europa tra Milan e Juve.