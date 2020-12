La stagione di Paulo Dybala non decolla. L'argentino fa fatica a tornare ad alti livelli e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus. A complicare la situazione, c'è una trattativa per il rinnovo di contratto ancora in stand by da mesi. Tante voci intorno all'attaccante bianconero, che nei giorni scorsi è stato accostato anche al Bayern Monaco: con il club tedesco però non c'è stato nessun tipo di contatto, come ha confermato il presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge.