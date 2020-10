2









Malumore Barcellona nei confronti di Ousmane Dembele: il club spagnolo ce l'ha con l'attaccante francese non solo per il rifiuto di trasferirsi al Manchester United che di conseguenza ha fatto saltare l'arrivo di Depay dal Lione, ma come riferisce Mundo Deportivo i blaugrana sono convinti che il francese, che ha il contratto in scadenza nel 2022, stia già flirtando con la Juventus e altri club per trasferirsi a condizioni vantaggiose la prossima estate, con un solo anno alla fine del contratto